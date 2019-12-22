В Уфе потушили нефтехимический завод

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании АО «Опытный Нефтехим», сообщили в пресс-службу главного управления МЧС по Башкирии.

Экстренные службы получили сообщение о возгорании на заводе примерно в пять утра мск. Происшествию был присвоен наивысший ранг сложности. Ситуацию осложнила загоревшаяся легковоспламеняющаяся жидкость, растекавшаяся из поврежденных бочек. На месте работали 140 огнеборцев и 47 спецмашин. Площадь пожара составила 2 тыс. км.

К девяти утра пожар удалось локализовать, а в 10:50 стало известно, что пожар ликвидирован. Никто не пострадал. Эвакуировать людей не пришлось.

На месте продолжают работать лаборатории, которые производят отбор проб воздуха.

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