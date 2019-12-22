На российском рынке появится Opel Grandland X

Opel привезёт в Россию Grandland X с полным приводом. Компания начала прием заказов на кроссовер Grandland X и фургон Zafira Life. Стоимость Grandland X будет начинаться от 1,79 млн рублей.

В Россию также приедет гибридная версия Grandland X, оснащенная системой полного привода.

Эта модификация автомобиля будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем и электрическим мотором. Уровень мощности гибридного агрегата будет составлять 300 л.с.

Ожидается, что продажи гибридной версии автомобиля начнутся в 2021 году.

После четырехлетнего перерыва немецкий бренд возвращается на российский авторынок. В следующем году в продажу поступят грузовые фургоны Opel Vivaro. Opel покинул Россию в 2015 году на фоне низких продаж. Тогда маркой владел концерн General Motors, он объяснил такое решение нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас автопроизводитель принадлежит группе PSA. В феврале 2019 года президент PSA Карлос Таварес объявил о планах вернуть бренд в Россию. На первых порах автомобили Opel будут продавать 11 дилерских центров в Москве, Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. В 2020 году сеть будет расширена в два раза. С выходом на российский рынок PSA планирует усилить присутствие в Евразийском регионе. Однако эксперты сомневаются, что Opel будет под силу перераспределить доли производителей. Особенно с учетом заявленных моделей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил что по возвращению в Россию автопроизводитель Opel столкнется с конкурентами, которые за это время укрепились на российском рынке.