В Петербурге проверили безопасность транспортировки урановых отходов

В Петербурге проверили безопасность транспортировки урановых отходов
В Петербурге проверили безопасность контейнеров с урановыми хвостами на сухогрузе "Михаил Дудин". Фото: pixabay

Депутаты петербургского ЗакСобрания совместно с комитетом по природопользованию и ГК «Росатом» проверили в порту Петербурга безопасность транспортировки уранового сырья на судне «Михаил Дудин».

В комитете по природопользованию рассказали, что обедненный гексафторид уран перевозится в соответствии всем требованиям безопасности и не несет опасности для жителей Петербурга. Инспекторы комитета измерили радиационный фон вокруг контейнеров и узнали, что его показатели находятся в пределах нормы.

Созданная в 1995 году автоматизированная система контроля радиационной обстановки каждые 20 минут делает отчеты о радиационной обстановке в Петербурге, которые публикуются на сайте комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной рейс сухогруза с опасными отходами, неофициально называемыми «урановыми хвостами», вошел в воды Северной столицы.

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