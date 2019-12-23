В Колпино водитель «ГАЗели» насмерть задавил 80-летнюю пенсионерку

Пожилая жительница Колпинского района Петербурга скончалась под колесами «ГАЗели» в воскресенье вечером, 23 декабря.

Согласно данным отдела пропаганды УГИБДД, наезд на 80-летнюю женщину произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода возле доме №3 по улице Южной. Пенсионерка была сбита 29-летним водителем «ГАЗели». Потерпевшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Правоохранители ведут проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. ВСе обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Воскресенской набережной Ford Focus врезался в машину скорой помощи с пациентом, которого оперативно переместили в другую машину.