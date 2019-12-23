В Петербурге подозрительные коробки оказались промо-акцией

В Петербурге подозрительные коробки оказались промо-акцией
Всего в Петербурге нашли 10 коробок. Фото: pixabay

Обследованные взрывотехниками коробки в центре Петербурга оказались промо-акцией косметической компанией.

Как сообщает Neva.Today, по всей Северной столице сотрудники правоохранительных органов обнаружили около десяти коробок. Позже взрывотехники установили, что все коробки были пусты.

Одна из таких коробок была найдена на столбе возле здания городской прокуратуры на Исаакиевской площади. Некая женщина приклеила коробку скотчем, забравшись на двухметровую высоту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранительные органы оцепили здание петербургской прокуратуры, расположенной на Исаакиевской площади. По данным «Фонтанки», коробка была примотана женщиной лет 30-ти на вид, в темных штанах и светлой куртке.

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