Крымский мост позволил водителям сэкономить на пароме почти 29 млрд

Автовладельцы и перевозчики грузов сэкономили почти 29 млрд рублей после введения в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста.

Как сообщает РИА Новости, в понедельник состоится торжественное открытие железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. Российский президент Владимир Путин примет участие в церемонии. Ростехнадзор и Росавтодор уже одобрили ввод переправы в полную эксплуатацию.

В инфоцентре «Крымский мост» рассказали, что бесплатный мост позволил водителям сэкономить 28,8 млрд рублей на пароме. За 19 месяцев работы моста по нему проехали уже более 8,5 млн машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на первый поезд в Крым из Петербурга продано 500 билетов.