Россияне рассказали, откуда узнают новости

Большинство россиян предпочитают узнавать новости с экрана телевизора, выяснили эксперты через опрос населения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования Mediascope «Медиапотребление в регионах России», новостями интересуются 92% россиян, чей возраст превышает 18 лет. Для этого порядка 70% опрошенных выбирают телевидение, а интернет предпочитают 58% респондентов.

Помимо телевидения и интернета, 19% россиян остаются верны газетам и журналам, а 12,6% слушают радио для получения новостной информации.

Большинство жителей России заинтересованы в новостной повестке внутри страны — 79%, а 62% респондентов интересуются новостями со всего мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самыми резонансными событиями уходящего года стали пожар в соборе Нотр-Дам в Париже и президентские выборы на Украине.