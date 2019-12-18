«Яндекс» рассказал, что чаще всего искали россияне в 2019 году

&#171;Яндекс&#187; рассказал, что чаще всего искали россияне в 2019 году
Знаменитого гейм-дизайнера даже пригласили на программу "Вечерний Ургант". Фото: YouTube/ Urgantshow

Самыми резонансными событиями уходящего года стали пожар в соборе Нотр-Дам в Париже и президентские выборы на Украине.

В среду, 18 декабря, поисковик поделился сведениями о наиболее интересующих россиян событиях и личностях 2019 года. Оказалось, что самыми популярными персонами стали новый президент Украины, известный актер Владимир Зеленский и разработчик компьютерных игр из Японии Хидео Кодзима.

Помимо пожара в соборе Парижской Богоматери и украинских выборов, волнующими для россиян стали протестные акции в Москве, авиакатастрофа в Шереметьево с участием «Суперджета», а также планировавшийся штурм американской «Зоны 51», где якобы проводились эксперименты над инопланетянами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых ненадежных паролях 2019 года. Наиболее уязвимыми оказались варианты «12345», «11111» или «123321».

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