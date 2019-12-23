Понедельник в Петербурге начался с очередных эвакуаций судов

Последняя рабочая неделя уходящего года в Петербурге началась с очередной волны эвакуаций городских судов. Причиной массовых эвакуаций стали сообщения угрозой взрывов от анонима.

На текущий момент сотрудников и горожан вывели из Петроградского, Петродворцового, Красногвардейского, а также Приморского районных судов, сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов.

Кроме того, gazeta.spb.ru стало известно, что в Северной столице были эвакуированы несколько роддомов и детских садов из-за тех же сообщений о минировании зданий.

Волна эвакуаций судов в Петербурге началась в конце ноября. За это время специалисты не нашли в зданиях ни одного опасного или подозрительного предмета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петроградский районный суд эвакуируют второй раз за день.