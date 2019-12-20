Петроградский районный суд эвакуируют второй раз за день

В Петербурге 20 декабря проводится повторная эвакуация Петроградского районного суда. Не так давно он вернулся к работе после первой эвакуации.

Из здания суда на Съезжинской улице выводят людей. Правоохранителям предстоит проверить его на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«В полицию поступил звонок о том, что здание Петроградского районного суда заминировано. Суд эвакуирован. Идет проверка», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Первый раз суд был эвакуирован в районе часа дня и вернулся к работе примерно в половине третьего. Ничего опасного в здании обнаружено не было.

Всего в Петербурге 20 октября было проверено восемь районных судов: Сестрорецкий, Красногвардейский, Ленинский, Октябрьский, Приморский, Дзержинский, Петроградский и Василеостровский. Ранее все они возобновили деятельность. Причиной эвакуации были анонимные сообщения о минировании.