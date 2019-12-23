Гостиный двор прирастет пространством

Во дворе Большого Гостиного Двора появится появится новое культурно-гастрономическое пространство, которое может перекроить карту всех культурных пространств в городе и развернуть покупательские потоки, сообщает «Свое дело плюс». Подробностей обустройства дворовой территории, которая сейчас практически не используется, пока очень мало, тем не менее, известно, что идея активно прорабатывается.

Торговое и ресторанное сообщество Петербурга уже обсуждает сообщение телеграм-каналов, что называться пространство будет DVOR, здесь будут проводиться культурные и деловые мероприятия, откроются магазины, лофт, и конечно, кафе и рестораны. Уже, якобы, известны имена первых резидентов: ими станут Camorra, Grun, Kuta и «Больше кофе!». Открытие запланировано на май 2020.

Организаторы пока не хотят распространяться о проекте, мотивируя тем, что решают технические и другие вопросы. «Концепций обустройства дворовой территории универмага на самом деле несколько, — рассказала «Своему делу плюс» Надежда Тушакова, председатель совета директоров АО «Большой Гостиный Двор», — но окончательного решение пока не принято и ни одна из концепций окончательно не утверждена. Подчеркну, что речь идет о временном использовании внутренней территории, сезонном проекте».

В разговоре с корреспондентом «СДП» Надежда Тушакова добавила, что реконструкция зданий Большого Гостиного двора, которая уже идет, никак не пересекается с концепцией использования дворового пространства.Валерия Андреева, PR-менеджер БГД, дополняет, что кроме культурно-гастрономического пространства, в универмаге к Чемпионату Евро 2020 появится фан-зона, для привлечение туристов будет также задействована открытая галерея второго этажа по Невской линии. «Когда проходил Чемпионат мира по футболу, — рассказывает Валерия Андреева, — здесь были покупатели всех стран и народов, а на галерее работал самый длинный бар в Европе». Сейчас в предновогодние дни проходимость Большого Гостиного Двора составляет 32 тысячи человек в день, в обычные дни — 25-27 тысяч.

Всего торговые помещения универмага занимают 13 тысяч м2, при этом площадь всего комплекса зданий — 78 тысяч м2. Сейчас во дворе Гостинки открыта церковь Серафима Вырицкого, а также четырехэтажное здание Академии музыки имени Елены Образцовой, где обучается 350 человек, и небольшая зона отдыха.

Надежда Тушакова добавляет, что «Галерее высокой моды», которая также проводит множество мероприятий, скоро исполнится 21 год, а Академии музыки — 5 лет. Реконструкция Большого Гостиного Двора, начавшаяся в 2019 году, проходит частями, без закрытия универмага. Проект реконструкции архитектора Никиты Явейна, принятый к исполнению, был представлен в 2014 году. Архитектор предложил обустроить двор универмага, разбив там парк с прудом и площадкой для мини-гольфа. Также во дворе планировались фитнес-центр, кинотеатр и многофункциональный концертный зал, а со стороны Перинных рядов — ресторанная линия. Также речь шла о подземном паркинге на 700 машиномест со стороны улицы Ломоносова. Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга этот проект одобрил. В результате его реализуют частично, потратив на реконструкцию около 300 млн рублей.

Рынок пространств

К популярным развлекательно-гастрономическим пространствам Петербурга можно отнести проекты «Новая Голландия», «Севкабель Порт», «Андреевский рынок», «Лофт Проект Этажи», «Голицын Лофт» и другие. Здесь работают рестораны, точки мобильной торговли, открываются гастролавки, магазины по продаже сувениров. Все они становятся точками притяжения петербуржцев и туристов, которые хотят не просто принять участие в шопинге, а получить дополнительное гастрономическое и культурное удовольствие. С ними, за право удерживать внимание покупателей, спорят торгово-развлекательные центры, открывая фудкорты, где также планируются проведения фестивалей и других активностей. Недавно стало известно, что в апреле 2020 года в ТРК Leo Mall в Приморском районе запустится азиатский маркет еды «Гондза и Бондза» на 1,7 тысяч м2.

Но, конечно, все это не идет ни в какое сравнение, если подобное пространство откроется в самом центре города, в Гостином дворе. Петербуржцы получат новое место для встреч, прогулок и шопинга в самой что на есть исторической части города. Фраза «встретимся у Гостинки» приобретет новое наполнение. Также это поможет увеличить покупательский поток в универмаг как минимум на 20% и обострит конкуренцию на рынке пространств Петербурга.

«В кризисное время, — говорит эксперт и организатор ресторанных проектов Сергей Бутаков, — это очень правильное решение, которое поможет развиваться самому Гостиному Двору, направит туда новые покупательские потоки и принесет дополнительную прибыль». Аскетичные лофт-проекты, добавляет Сергей Бутаков, не претендующие на глобальность, сейчас как раз притягивают посетителей больше, чем обычные рестораны, требующие значительных вложений. «Тем более, с такой локацией и транспортной доступностью. Все, конечно, зависит от концепции, но идея отличная», — резюмирует Сергей Бутаков.

Текст: Лилия Агаркова «Свое дело плюс»