Первый поезд из Петербурга в Крым отправился в путь

С Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд, который отвезет путешественников в Севастополь через Крымский железнодорожный мост.

Отправление состоялось в понедельник, 23 декабря. В семнадцати вагонах в Севастополь едут 530 человек. Поезд «Таврия» прибудет в конечный пункт через 43,5 часа и окажется в Крыму 25 декабря в 9:25 по московскому времени. За это время состав проедет через 118 рек, девять областей и несколько крупных городов.

Гендиректор «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов отмечает, что маршрут уже сейчас пользуется большой популярностью: билеты на поезда из Москвы и Петербурга купили более 57 тысяч человек. Отметим, что из Москвы составы будут ходить до Симферополя, перевозки в Севастополь стартуют весной 2020 года. Время в пути займет 33 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по железнодорожному Крымскому мосту открыл Владимир Путин.