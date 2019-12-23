АЭВТ: новогодние рейсы под угрозой срыва

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила, что в новогодние праздники некоторые рейсы могут сорваться из-за нехватки самолетов.

Проблема, о которой стало известно в понедельник, 23 декабря, связана с тем, что Министерство транспорта РФ оставило без решения вопрос использование около тридцати воздушных лайнеров. Председатель АЭВТ Владимир Тасун оставил открытое письмо замглаве Минтранса, в котором объясняет, что положение авиакомпаний — критическое.

Министерство не утвердило возможность эксплуатации самолетов, а авиакомпании, в свою очередь, запланировали их использование. В своем письме Тасун отмечает, что все необходимые документы для прохождения процедуры предоставлены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Совет федерации одобрил возвращение курилок в российские аэропорты.