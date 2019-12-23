Дрозденко похвастался украшенной елочкой

Губернатор, как и остальные жители Ленобласти, жалеет, что нет снега.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Фотографию губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выложил в Instagram-аккаунте. На ней глава региона украшает елку белыми игрушками – к слову, главными цветами 2020 года называют синий и серебряный, но белый тоже подходит. Он рассказал, что вместе с ним лесную красавицу наряжали члены семьи. Дрозденко отметил, что снега в области нет, но «Новый год никто не отменял».

Чуть позже Дрозденко выложил видео, снятое с высоты. На нем – заснеженный лес и бескрайние поля.

«И все-таки ждем снега. Успели снять, пока снег был! Всем доброй недели!»,

— написал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик не обещает петербуржцам снег на Новый год. Он просит горожан не убирать далеко зонты, потому что они им могут понадобиться.