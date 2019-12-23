Петербуржец забрался на крышу здания РАН, оттуда его прогнали охранники

Руфера пожалели и звонить в полицию не стали.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». К посту прикрепили видео, на котором видно, что молодой человек взобрался на крышу РАН и пытается попасть на самый верх. Бдительный охранник остановил руфера и заставил его спуститься – вызывать полицию и спасателей не стали.

Напоминаем, что здание РАН довольно высокое, так что, упав, любитель экстрима мог не выжить. Пользователи не оценили храбрость руфера, заявив, что он непонятно кому и что хочет доказать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что руферы устроили файер-шоу на крыше дома на Петроградской в честь петербургской полиции. Пользователи Сети отметили. Что руферы заодно могли бы почистить крыши исторических домов от надписей.