Телеведущий Попов уличил Наргиз в обмане

Телеведущий Попов уличил Наргиз в обмане
Фото: https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/

Певица заявила, что в России менее безопасно, чем в Америке.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» раскритиковал певицу Наргиз после ее слов о небезопасности страны. Она говорила, что не чувствует себя хорошо в Москве и поэтому не собирается перевозить туда своих детей. Попова такое отношение к России возмутило: он не понимает, зачем говорить так о людях, которые тебя кормят и дают все.

Он отметил, что многие эмигранты часто говорят о прелестях за границы, чтобы задобрить власти. Попов убежден, что в Нью-Йорке своих проблем достаточно.

«Убийств в Нью-Йорке больше, чем в нашей родной столице. Брайтон-Бич, где Наргиз, судя по манерам, жила, — вообще странное место»,

— рассказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наргиз не чувствует себя в безопасности в России. Напоминаем, что певица думает о четвертом ребенке. Она не против усыновить малыша из детского дома.

евгений попов наргиз
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Телеведущий Попов уличил Наргиз в обмане
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