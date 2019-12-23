Телеведущий Попов уличил Наргиз в обмане

Певица заявила, что в России менее безопасно, чем в Америке.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» раскритиковал певицу Наргиз после ее слов о небезопасности страны. Она говорила, что не чувствует себя хорошо в Москве и поэтому не собирается перевозить туда своих детей. Попова такое отношение к России возмутило: он не понимает, зачем говорить так о людях, которые тебя кормят и дают все.

Он отметил, что многие эмигранты часто говорят о прелестях за границы, чтобы задобрить власти. Попов убежден, что в Нью-Йорке своих проблем достаточно.

«Убийств в Нью-Йорке больше, чем в нашей родной столице. Брайтон-Бич, где Наргиз, судя по манерам, жила, — вообще странное место»,

— рассказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наргиз не чувствует себя в безопасности в России. Напоминаем, что певица думает о четвертом ребенке. Она не против усыновить малыша из детского дома.