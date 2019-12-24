В Хабаровском крае разбился истребитель

Истребитель начал подать во время испытаний. Фото: pixabay

Истребитель начал подать во время испытаний. Фото: pixabay

Под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае рухнул истребитель. Обошлось без пострадавших.

Обо всем стало известно сегодня утром, 24 декабря. ЧП произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги» в ходе испытаний. Во время падения воздушного судна летчик успел катапультироваться и не получил травм.

Как сообщили «РИА Новости», ссылаясь на представителя силовых структур, его подобрал вертолет МИ-8. Уточняется, что истребитель принадлежит заводу-изготовителю.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дебошире, который устроил драку на борту самолета. Из-за вылитого кофе мужчина начал распускать руки.