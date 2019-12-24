При попытке ограбить офис микрозаймов на Энгельса злоумышленник с ножом потерял очки

В Выборгском районе Северной столицы при попытке ограбить офис микрофинансовой организации злоумышленник потерял очки.
Все произошло в понедельник, 23 декабря, на проспекте Энгельса, дом №113, корпус 1. В отдел полиции обратилась 33-летняя сотрудница компании микрозаймов. Со слов заявительницы, в офис компании ворвался неизвестный и, угрожая ножом, стал требовал деньги. Однако разбойника спугнули и он сбежал, оставив очки и перчатку.
Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшим правоохранителям сообщили приметы преступника: мужчина, славянин, плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров, одет в тёмную шапку, пальто болотного цвета, очки.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
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