При попытке ограбить офис микрозаймов на Энгельса злоумышленник с ножом потерял очки

В Выборгском районе Северной столицы при попытке ограбить офис микрофинансовой организации злоумышленник потерял очки.

Все произошло в понедельник, 23 декабря, на проспекте Энгельса, дом №113, корпус 1. В отдел полиции обратилась 33-летняя сотрудница компании микрозаймов. Со слов заявительницы, в офис компании ворвался неизвестный и, угрожая ножом, стал требовал деньги. Однако разбойника спугнули и он сбежал, оставив очки и перчатку.