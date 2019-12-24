В заброшенном универсаме на Пятилеток нашли труп мужчины с разбитым носом

В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа Фото: pixabay

В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга обнаружили труп с разбитым носом. Тело находилось в заброшенном «недострое».

Обо всем стало известно в понедельник, 23 декабря. В отдел полиции поступило сообщение о страшной находке в доме №14 на проспекте Пятилеток.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия оперативно прибыли правоохранители. На теле погибшего не обнаружили признаков насильственной смерти.

На вид мужчине 35-40 лет, славянской внешности, одет в черный пуховик и шапку, такого же цвета брюки и ботинки. Нос погибшего разбит, скорее всего, при падении.

Тело направлено в морг для установления причин смерти. Его личность не установлена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который попытался ограбить офис микрозаймов. Мужчина пришел с ножом.