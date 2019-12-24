В Татарстане чиновница лишилась работы после привлечения детей к учениям МВД

Отмечается, что перед началом занятий учащиеся были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности. Фото: pixabay

Отмечается, что перед началом занятий учащиеся были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности. Фото: pixabay

Минобрнауки Татарстана начало проверку после инцидента в одном из учебных учреждений. Детей привлекли к проведению тактико-строевых занятий местного отдела МВД.

Все произошло 20 декабря на территории школы. По инициативе руководства отдела местного МВД РФ были организованы тактико-строевые занятия. Роль статистов исполняли ученики девятого класса.

Как сообщили «РИА Новости», руководством министерства было принято организовать проверку.

Кроме того, после произошедшего уволилась начальник районного отдела образования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что детей накормили мясом с трупным ядом. Все произошло в учебном заведении Тольятти. Во время проверки было изъято более 50 тонн продукта неизвестного происхождения. Опасную продукцию также обнаружили в нескольких детских садах.