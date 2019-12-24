УФАС Петербурга разоблачило «праздничный картель» в Курортном районе

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы подтвердило наличие картельного сговора по оформлению и проведению праздничных мероприятий.

В сговор вступили компании «РуссЛайн», «Емек-Рус», «СК Радо», «Маркиткарт Раша» и несколько индивидуальных предпринимателей. Соглашение между собой ИП заключили 3 года назад. Оно включало в себя более 40 закупок на сумму свыше 65 млн рублей в сфере проведения праздничных мероприятий.

В результате проверки выяснилось, что в торгах организации использовали один ip-адрес, снижение максимальной цены контракта составляло не более 2%, документы для участия в аукционах для разных организаций и ИП создавались одним и тем же лицом.

На рабочих компьютерах участников картеля нашли документы, связанные с указанной деятельностью, все составлялось одним и тем же лицом.

Материалы дела передали в профильный отдел городского УФАС РФ для изучения связей между этими организациями и заказчиками. Помимо этого дело планируют отправить в МВД для рассмотрения его в рамках ст.178 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что УФАС Петербурга раскрыл еще один картель на рынке соцпитания. Речь идет о колпинских компаниях.