Петербургские трамваи украсили к Новому году

Петербургский Горэлектротранс вывел на маршруты украшенные к Новому году трамваи, сообщает пресс-служба ведомства.

Яркие праздничные украшения, по традиции, получили три вагона. Петербуржцы создали хештег #ВолшебныйТрамвай, которым в соцсетях отмечают фотографии праздничных вагонов, встретившихся им по пути.

Каждый трамвай украшали вручную в Трамвайном парке №7, что на проспекте Обуховской Обороны. В этом году к трем украшенным трамваям по прозвищу «Стиляги», модернизированным в ретро-стиле с отсылкой на ленинградский вагон ЛМ-57, присоединится современный низкопольный трамвай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамваи и троллейбусы развезут петербуржцев в новогоднюю ночь.