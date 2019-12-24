Во Всеволожске строится объездная дорога

В Ленобласти намерены построить временную дорогу с ж/д переездом. Объезд необходим для проезда транспорта на время строительства путепровода возле станции Мельничный ручей во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, движение по временному объезду будет запущено в начале следующего года. Строители уже вырыли котлован и занимаются установкой подпорных стенок для подходов к будущему путепроводу. Кроме того, строители уже выполнили переустройство различных инженерных сетей.

Развязка, которую сдадут в эксплуатацию в 2020 году, заменит загруженный автомобильный переезд через ж/д пути. Местные автомобилисты стоят в полуторачасовых пробках из-за частного проезда поездов через эту дорогу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лиговский путепровод предлагают достроить за 3,86 млрд.