Во Всеволожске строится объездная дорога

Во Всеволожске строится объездная дорога
Путепровод во Всеволожске. Фото: lenobl.ru

В Ленобласти намерены построить временную дорогу с ж/д переездом. Объезд необходим для проезда транспорта на время строительства путепровода возле станции Мельничный ручей во Всеволожске.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, движение по временному объезду будет запущено в начале следующего года. Строители уже вырыли котлован и занимаются установкой подпорных стенок для подходов к будущему путепроводу. Кроме того, строители уже выполнили переустройство различных инженерных сетей.

Развязка, которую сдадут в эксплуатацию в 2020 году, заменит загруженный автомобильный переезд через ж/д пути. Местные автомобилисты стоят в полуторачасовых пробках из-за частного проезда поездов через эту дорогу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лиговский путепровод предлагают достроить за 3,86 млрд.

Всеволожск ленобласть объезд путепровод строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд арестовал охотника из Колпино, стрелявшего в охранников газопровода ...
Очередной грузовик застрял под мостом на Боровой
На улице Добровольцев столкнувшиеся ГАЗель и Opel перекрыли движение
В Минздраве рассказали, какой алкогольный напиток является самым безопасным
Во Всеволожске строится объездная дорога
Mercedes-Benz отзывает в России более тысячи автомобилей
В Петербурге закроют лишние ГУПы и МУПы к 2025 году
Рабочий упал в шахту лифта на стройке в Буграх