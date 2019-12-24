Срок передачи «Виктора Черномырдина» снова перенесли

Ледокол проекта 22600 («ЛК-25») «Виктор Черномырдин», строившийся на «Адмиралтейских верфях», не будет передан ФГУП «Росморпорт» в этом году.

В ФГУП «Росморпорт» заявили, что в 2019 году передачи точно не будет, сообщает «Интерфакс».

Сроки сдачи ледокола неоднократно переносились. Последний раз его планировалось передать заказчику 25 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что строящийся на петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» ледокол «Виктор Черномырдин» завершил морской этап заводских ходовых испытаний, которые проходили в Финском заливе с 5 по 23 октября.