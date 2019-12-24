Поездка в автобусе «зайцем» обернулась комой для петербуржца

В Северной столице в салоне маршрутного автобуса №176 между двумя пассажирами развернулся нешуточный конфликт, закончившийся огнестрельным ранением и комой.

Трагический инцидент произошел во вторник, 23 декабря. На автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской в автобус зашел мужчина, который оплатил проезд с помощью электронного билета. Мнительный пассажир заметил, что кондуктор разрешила проехать бесплатно 18-летнему юноше-санитару.

В районе улицы Вавиловых между мужчинами разгорелся конфликт. Оба покинули салон автобуса, продолжая ожесточенную ссору. Однако, выйдя из транспорта, борец за справедливость внезапно вытащил травматический пистолет и выстрелил в юношу, задев шею. На данный момент пострадавший находится в медикаментозной коме, куда его вынуждено ввели врачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе водитель иномарки сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.