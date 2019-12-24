Трампу могут предъявить новые обвинения в рамках импичмента

Демократы могут предъявить президенту Дональду Трампу новые обвинения в рамках процедуры импичмента.

Демократы хотят заслушать показания бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и попытаться найти новые доказательства «злоупотребления президента», сообщает ТАСС.

Накануне палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу. Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу.

Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.