Трамп рассказал, что еще не купил подарок супруге на Рождество

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени. Не много, но чуть-чуть есть", - отметил президент Америки. Фото: pixabay.com

"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени. Не много, но чуть-чуть есть", - отметил президент Америки. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что еще не приготовил рождественский подарок для своей жены, Меланьи Трамп.

Об этом Трамп рассказал во вторник, 24 декабря, в ходе разговора по видеосвязи с военными, охраняющими его резиденцию во Флориде. По словам американского лидера, пока что он успел раздобыть для первой леди США лишь открытку.

Дональд Трамп, вероятно, не большой любитель праздников, поскольку, как писал в 2018 году Hollywood Life, президент и его супруга не всегда удостаивают друг друга даже открытки. И именно Меланья Трамп настаивает на праздновании Рождества, считая его важным праздником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональда Трампа могут ожидать новые обвинения, которые ему намерены предъявить демократы в рамках импичмента. Отметим, что республиканцы пока не поддерживают импичмент.