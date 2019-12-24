Трамп рассказал, что еще не купил подарок супруге на Рождество

Трамп рассказал, что еще не купил подарок супруге на Рождество
"Я все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени. Не много, но чуть-чуть есть", - отметил президент Америки. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что еще не приготовил рождественский подарок для своей жены, Меланьи Трамп.

Об этом Трамп рассказал во вторник, 24 декабря, в ходе разговора по видеосвязи с военными, охраняющими его резиденцию во Флориде. По словам американского лидера, пока что он успел раздобыть для первой леди США лишь открытку.

Дональд Трамп, вероятно, не большой любитель праздников, поскольку, как писал в 2018 году Hollywood Life, президент и его супруга не всегда удостаивают друг друга даже открытки. И именно Меланья Трамп настаивает на праздновании Рождества, считая его важным праздником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональда Трампа могут ожидать новые обвинения, которые ему намерены предъявить демократы в рамках импичмента. Отметим, что республиканцы пока не поддерживают импичмент.

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