Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах

Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах
Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Юрий Антонов из-за возраста нечасто соглашается на выступления, хотя ему готовы заплатить более 15,5 миллионов рублей.

Об этом стало известно 24 декабря. Обо всем рассказал продюсер Евгений Морозов в интервью «МК». Он перечислил самых высокооплачиваемых и востребованных певцом на новогодних артистов. В топ попали Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская и Дима Билан. Неожиданно список возглавил Юрий Антонов – 74-летний артист, который неохотно соглашается петь на корпоративах. И это несмотря на то, что ему предлагают самые большие гонорары – 15,5 миллионов рублей.

Чуть скромнее оказался исполнитель «Рюмки водки» – он просит за выступление 12,4 миллиона рублей. Также не стесняются запрашивать большие суммы Полина Гагарина и Вера Брежнева: они получают от 5,5 до 7 миллионов рублей.

Самыми популярными ведущими Морозов назвал Максима Галкина и Ивана Урганта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова за 45 минут выступления на корпоративе возьмет 6 млн рублей.

корпоратив новый год
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Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах
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