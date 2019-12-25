Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах

Юрий Антонов из-за возраста нечасто соглашается на выступления, хотя ему готовы заплатить более 15,5 миллионов рублей.

Об этом стало известно 24 декабря. Обо всем рассказал продюсер Евгений Морозов в интервью «МК». Он перечислил самых высокооплачиваемых и востребованных певцом на новогодних артистов. В топ попали Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская и Дима Билан. Неожиданно список возглавил Юрий Антонов – 74-летний артист, который неохотно соглашается петь на корпоративах. И это несмотря на то, что ему предлагают самые большие гонорары – 15,5 миллионов рублей.

Чуть скромнее оказался исполнитель «Рюмки водки» – он просит за выступление 12,4 миллиона рублей. Также не стесняются запрашивать большие суммы Полина Гагарина и Вера Брежнева: они получают от 5,5 до 7 миллионов рублей.

Самыми популярными ведущими Морозов назвал Максима Галкина и Ивана Урганта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова за 45 минут выступления на корпоративе возьмет 6 млн рублей.