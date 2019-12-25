Россияне рассказали о самых заветных мечтах

Россияне рассказали, что мечтают жить у моя. Фото: pixabay

Россияне рассказали, что мечтают жить у моя. Фото: pixabay

Жители России поделились своими заветными мечтами. Чаще всего граждане желают себе и своим близким здоровья и успеха.

Об этом рассказали порядка 10% опрошенных россиян. 8% хотели бы больше путешествовать, а 7% мечтают об успешности своих детей и внуков.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает «Вечерняя Москва», 6% грезят о «богатой» жизни, 5% мечтают переехать поближе к морю. Только 4% россиян мечтают о мире во всем мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, кем Елизавета Боярская мечтала стать в детстве. Актриса призналась, что хотела стать стюардессой или археологом.