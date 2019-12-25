Прохожий наткнулся на труп без руки на Кржижановского

Прохожий наткнулся на труп без руки на Кржижановского
Полицейские оперативно прибыли к месту происшествия. Фото: pixabay

В Невском районе Северной столицы прохожий обнаружил труп с одной рукой у гаражей. Предположительно, тело объедено крысами.

Обо всем стало известно накануне, 24 декабря. Мужчина обратился в отдел полиции, рассказав об обнаружении трупа. Тело лежало на улице Кржижановского без правой руки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители увидели, что на лице мертвого мужчины, которому на вид около 50 лет, имеются глубокие рытвины.

Погибший был одет в куртку, боксеры, футболку и сапоги. Тело направили в морг для проведения судмедисследования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербурженке, которую чуть не изнасиловал доставщик еды. Женщина смогла отбиться от злоумышленника.

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