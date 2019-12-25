Злоумышленник обчистил квартиру петербуржца на 250 тысяч на Генерала Симоняка

Злоумышленник обчистил квартиру петербуржца на 250 тысяч на Генерала Симоняка
Неизвестный похитил ювелирные украшения. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга неизвестный обчистил квартиру на 250 тыс. рублей. Полицейские начали розыск.

Преступный инцидент произошел во вторник, 24 декабря, в доме 17 на улице Генерала Симоняка. В отдел полиции обратился местный житель. По его словам, злоумышленник, выбил замки на двух входных дверях и пробрался в его квартиру. Петербуржец обнаружил пропажу 200 тыс. рублей и ювелирных изделий.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трепе без руки, который обнаружили у гаражей на Кржижановского.

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