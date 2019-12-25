На «Скандинавии» восстановили движение после массового ДТП, в результате которого погиб человек

В Ленобласти на трассе «Скандинавия» произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек. К настоящему моменту движение на 110-м километре трассы восстановили. Разбитые машины ждут эвакуации.

Все произошло сегодня утром, 25 декабря. Участниками аварии стали сразу четыре транспортных средства. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пострадавшие автомобили ждут приезда эвакуатора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на участке «Скандинавии», где произошло ДТП, организовали реверсивное движение.