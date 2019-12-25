На Вавиловых драка в автобусе завершилась стрельбой, петербуржцу прострелили шею

На Вавиловых драка в автобусе завершилась стрельбой, петербуржцу прострелили шею
запись с камер видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Северной столице в одном из автобусов произошел конфликт из-за неоплаченного проезда. После выяснения отношений одному из мужчин прострелили шею.

Стражи порядка просят помощи в поиске злоумышленника. Инцидент случился у дома 19 по улице Вавиловых. Молодой человек стоял на остановке, когда в него была выпущена пуля.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, полицейские просят сообщить любую информацию об инциденте по номерам: 540 -02-02, 573-06-60.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мошеннике из Петербурга, который наживался на доверчивых пенсионерах. Мужчина представлялся родственником, пострадавшим в ДТП.

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