Петербургские избиркомы повторно проверят по поручению ЦИК

Российская Центральная избирательная комиссия поручила петербургскому избиркому еще раз провести проверку работы городских комиссий, задействованных на муниципальных выборах в сентября.

Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, предыдущая проверка была признана неудовлетворительной. Она считает, что петербургский ГИК выполнял поручения ЦИКа лишь формально, что не позволило выявить и устранить нарушения ИКМО и должностных лиц. Это, в свою очередь, привело к нарушениям прав граждан, передает ТАСС.

Результаты повторной проверки должны быть переданы в ЦИК до марта следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК намеревался озвучить «серьезные выводы» и предложить систему действий, направленную на оздоровление избирательных комиссий Петербурга.