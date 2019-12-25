Прокуратура Украины возбудила уголовное дело после проезда поезда через Крымский мост

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело после проезда российского поезда «Таврия» по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале украинской прокуратуры.

Ведомство возбудило уголовное производство из-за якобы незаконного пересечения пассажирским поездом Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост. Стоит отметить, что максимальное наказание по соответствующей статье составляет пять лет.

Украинские правоохранительные органы также пообещали дать правовую оценку запуску Россией д/д сообщения через Крымский мост. В Киеве назвали это нарушением закона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Крыму встретили первый пассажирский поезд из Петербурга.