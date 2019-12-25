Молодой контрактник погиб во время учений в Мурманской области

Молодой контрактник погиб во время учений в Мурманской области
Он погиб от огнестрельного ранения. Фото: pixabay

Военнослужащий погиб от огнестрельного ранения, полученного в ходе учений в Мурманской области, сообщает пресс-служба Северного флота. Ему было 24 года.

Все произошло во вторник, 24 декабря, в одной из воинских частей Северного флота, расположенной в Кандалакшском районе Мурманской области. Согласно предварительной информации, военнослужащий-контрактник погиб от смертельного ранения из огнестрельного оружия. Оно было получено из-за нарушений требований соблюдения безопасности при обращении с оружием. Раненого военного доставили в госпиталь, однако медики не смогли спасти его.

Комиссия Северного флота и сотрудники правоохранительных органов начали совместную проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ташкенте при строительстве метро погибли пять человек.

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Молодой контрактник погиб во время учений в Мурманской области