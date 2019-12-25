В Совфеде оценили уголовное дело на Украине из-за проезда поезда по Крымскому мосту

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправился 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправился 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В России отреагировали на возбуждение уголовного дела из-за проезда поезда по Крымскому мосту.

В Совфеде отметили, что юрисдикция Киева не распространяется на полуостров.

«Данное заявление с юридической точки зрения ничтожно, только так к нему и следует относиться. Это чисто политический жест», — заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, сообщает RT.

Напомним, правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело после проезда российского поезда «Таврия» по Крымскому мосту. Ведомство возбудило уголовное производство из-за якобы незаконного пересечения пассажирским поездом Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост. Стоит отметить, что максимальное наказание по соответствующей статье составляет пять лет. Украинские правоохранительные органы также пообещали дать правовую оценку запуску Россией д/д сообщения через Крымский мост. В Киеве назвали это нарушением закона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабря.