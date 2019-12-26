Французские балерины станцевали в знак протеста на улице в Париже

В Париже балерины национальной оперы станцевали возле Дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы.

Как сообщает местное издание 20 minutes, в протестном выступлении приняли участие порядка 20 французских балерин и оркестр. Они исполнили отрывок из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Они также повесили плакаты с надписями «Культура в опасности» прямо на стены здания.

Во Франции забастовка против пенсионной реформы проходит по всей стране еще с начала декабря. Артисты попали в список тех, кто может лишиться ряда привилегий и спецусловий в результате принятия реформы в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Минска вновь вышли на протесты против интеграции с Россией.