Украинца похитили и ограбили на 305 тысяч в Красносельском районе

Украинца похитили и ограбили на 305 тысяч в Красносельском районе
Злоумышленников разыскивают. Фото: pixabay

Полиция Красносельского района Петербурга разыскивает злоумышленников, которые избили, похитили и ограбили мужчину родом с Украины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, утром в среду, 25 декабря, 41-летний гражданин Украины обратился к правоохранителям. Он рассказал, что приехал в Петербург к своему знакомому, и остался у него пожить в доме на улице 2-я Комсомольская. По его словам, в тот же день ночью он открыл дверь трем неизвестным мужчинам. Зайдя внутрь, незнакомцы начали избивать его, забрали его телефон и угрожая пистолетом, натянули ему на голову шапку, вывели на улицу и посадили в автомобиль.

После непродолжительной поездки они высадили потерпевшего возле ТК «Карусель» на улице Партизана Германа и отвели к банкомату, где заставили его снять с карты 178 тыся рублей.

Отведя его обратно в машину, злоумышленники, используя телефон украина, перевели с его карты еще 127 тысяч рублей. Затем они отвезли его обратно к дому, где он проживал и скрылись.

Полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения и возбудила уголовное дело по факту разбоя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленник под видом коммунальщика похитил полмиллиона из квартиры пенсионерки на Наставников.

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