Метростроители в Петербурге выйдут на митинг из-за задержки зарплат

Метростроители в Петербурге выйдут на митинг из-за задержки зарплат
Метрострой. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Петербургские власти согласовали митинг работников «Метростроя», которые намерены протестовать из-за задержки заработной платы. Митингующие соберутся в парке «Екатерингоф» днем субботу, 28 декабря.

Как сообщают организаторы акции, изначально митинг планировалось провести возле Театра юных зрителей, неподалеку от станции метро «Пушкинская», а также возле офиса «Метростроя» или на площади Ленина, что у Финляндского вокзала. Однако, власти отклонили эти площадки.

Митинг могут посетить губернатор Петербурга Александр Беглов и временно исполняющий обязанности главы «Метростроя» Сергей Харлашкин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый глава «Метростроя» пообещал выплатить долги по зарплатам до конца года.

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Метростроители в Петербурге выйдут на митинг из-за задержки зарплат
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