Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил актера Михаила Боярского с днем рождения. Президент пожелал народному артисту РФ здоровья, успехов и вдохновения.

В поздравительной телеграмме, которая была размещена на сайте Кремля, президент отметил, что Боярский своим трудом заслужил профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей.

Путин уверен, что актера обожают не только в Северной столице, но и во всей России, и за рубежом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что глава РФ вместо чая предпочитает травы. Такое признание Путин сделал в ходе встречи с жителями Адыгеи. Он рассказал, что не пьет чай вовсе.