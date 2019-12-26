Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем

Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем
Актер Михаил Боярский. Фото: Baltphoto

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил актера Михаила Боярского с днем рождения. Президент пожелал народному артисту РФ здоровья, успехов и вдохновения.

В поздравительной телеграмме, которая была размещена на сайте Кремля, президент отметил, что Боярский своим трудом заслужил профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей.

Путин уверен, что актера обожают не только в Северной столице, но и во всей России, и за рубежом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что глава РФ вместо чая предпочитает травы. Такое признание Путин сделал в ходе встречи с жителями Адыгеи. Он рассказал, что не пьет чай вовсе.

ввладимир путин день рождения михаил боярский
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Крупное ДТП с военными на КАД заблокировало проезд по трассе
В Северной столице спустили на воду подлодку «Волхов»
Forbes озвучил имена самых разбогатевших миллиардеров России 2019 года
В Северной столице предложили обустроить места для «моржей»
Россияне не смогут купить недвижимость в Финляндии без разрешения от Минобороны
Работника Жилкомсервиса в Красносельском районе оштрафовали за молчание
Путин поздравил Боярского с 70-летним юбилеем
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой