МКБ запустил квест с дополненной реальностью

Московский кредитный банк (МКБ) запустил первый в России банковский квест с дополненной реальностью.

Для начала игры достаточно скачать приложение «Мир, который больше». По сюжету пользователи ищут и устанавливают виртуальные объекты на карте города. В игре много персонажей, с которыми можно делать фотографии в дополненной реальности: дома и на работе, в вузе и в метро, во время прогулок по городу, походов в театр, кино или кафе – с родными и друзьями.

Игра является динамичным 3D-квестом, в котором каждый желающий может принять участие. Выполняя задания в игре, пользователи могут знакомиться с новыми героями, делать забавные фото и видео, а также получить денежный приз – общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей.

«Использование современных технологий – обязательное условие нашей работы, которое позволяет постоянно улучшать продукты МКБ для клиентов. Предоставляя пользователям возможность погрузиться в мир виртуальной реальности, мы хотели подчеркнуть общую направленность банка на применение высокотехнологичных решений, а в преддверии Нового года еще и порадовать всех новой увлекательной игрой»,

– прокомментировал начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин.

Познакомиться с игрой можно на сайте.