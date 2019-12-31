В 2019 году Меган Маркл потратила на наряды почти 17 млн рублей

В 2019 году Меган Маркл потратила на наряды почти 17 млн рублей
Меган Маркл с супругом, принцем Гарри. Фото: Instagram @duchessofsussex_daily

По подсчетам модных экспертов, за ушедший год герцогиня Саксесская потратила на одежду 211 700 фунтов стерлингов, то есть 16,9 миллионов рублей.

Впрочем, это довольно скромная сумма в сравнении с цифрой, которую Меган Маркл отдала за наряды в 2018-м, тогда расходы достигли 406 600 фунтов стерлингов или 32,6 миллиона рублей. Неясно, по какой причине в ушедшем году Маркл поскромничала: по собственной инициативе или королевская семья попросила герцогиню затянуть пояс.

Самым дорогим образом 2019-го эксперты признали образ за 7 миллионов рублей, в котором Меган посетила посольство Великобритании в Рабате во время королевского визита в Марокко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Forbes составили список самых разбогатевших граждан России за 2019 год. Возглавил рейтинг Владимир Потанин.

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