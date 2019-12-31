В 2019 году Меган Маркл потратила на наряды почти 17 млн рублей

По подсчетам модных экспертов, за ушедший год герцогиня Саксесская потратила на одежду 211 700 фунтов стерлингов, то есть 16,9 миллионов рублей.

Впрочем, это довольно скромная сумма в сравнении с цифрой, которую Меган Маркл отдала за наряды в 2018-м, тогда расходы достигли 406 600 фунтов стерлингов или 32,6 миллиона рублей. Неясно, по какой причине в ушедшем году Маркл поскромничала: по собственной инициативе или королевская семья попросила герцогиню затянуть пояс.

Самым дорогим образом 2019-го эксперты признали образ за 7 миллионов рублей, в котором Меган посетила посольство Великобритании в Рабате во время королевского визита в Марокко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Forbes составили список самых разбогатевших граждан России за 2019 год. Возглавил рейтинг Владимир Потанин.