Адвокат Соколова назвал «хайпом» информацию о найденных останках Ещенко

Он уверил, что у него нет таких данных и их разглашать нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Адвокат Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, прокомментировал информацию о найденных останках девушки на дне реки Мойка.

Почуев убежден, что данные непроверенные и никто не имеет права их разглашать – это является нарушением следственной тайны. Он заявил, что авторы сообщений «хайпят».

«Даже если и обнаружили что-то подобное, то надлежащую оценку этому даст следствие, после проведения экспертизы»,

— поделился Почуев.

Напоминаем, что Олег Соколов подозревается в убийстве и расчленении своей молодой возлюбленной. Он угодил в реку, когда пытался избавиться от останков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд продлил до апреля арест историка Соколова.