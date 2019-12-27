Прокат коньков в Петербурге оказался самым дорогим в стране

Зимние развлечения, такие как коньки и лыжи, в Петербурге и Москве оказались самыми затратными в российских мегаполисах.

За час катания на коньках в городе на Неве в среднем придется заплатить 288 рублей. По данным специалистов компании 2GIS, в столице средний показатель за час составил 187 рублей. На третьем месте оказался Екатеринбург, где час проката обойдется в 160 рублей.

Как сообщили «РИА Новости», часовой прокат беговых лыж дороже всего стоит в Уфе — 317 рублей. Петербург занял второе место — 300 рублей в час. Москва — третья с 216 рублями.

Самые низкие цены на указанные развлечения оказались в Казани — 127 рублей в час за лыжи и 97 рублей за прокат коньков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге намерены обустроить места для моржевания. Их хотят сделать более доступными.