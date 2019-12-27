При крушении самолета в Казахстане погибли 14 человек

Количество жертв при крушении самолета в Алма-Ате выросло до 14 человек.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Алма-Аты, еще 35 человек пострадали.

В больницы было доставлено восемь детей со множественными травмами и пять взрослых. Еще 17 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Алма-Аты в Нурсултан.

На воздушном судне авиакомпании Bek Air находились, по предварительным данным, сто человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении частного вертолета над Новосибирском. Воздушное судно разбилось. На его борту находился только пилот, он не выжил.