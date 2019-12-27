Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Алма-Ате

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алма-Ате.

«Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в телеграмме Назарбаева.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На воздушном судне авиакомпании Bek Air находились, по предварительным данным, сто человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Количество жертв при крушении самолета в Алма-Ате выросло до 14 человек. Изначально сообщалось о семи погибших. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Алма-Аты, еще 35 человек пострадали. В больницы было доставлено восемь детей со множественными травмами и пять взрослых. Еще 17 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Россиян на борту разувшегося лайнера не было, сообщили в генконсульстве России в Казахстане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении частного вертолета над Новосибирском. Воздушное судно разбилось. На его борту находился только пилот, он не выжил.