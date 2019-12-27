Hyundai «раскрошился» об маршрутку на Светлановском

Днем 27 декабря на перекрёстке Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и маршрутки.

Как сообщили очевидцы, иномарка врезалась маршрутку К-176 на Светлановском проспекте. От удара у Hyundai раскрошилась передняя часть.

«На Перекрёстке Светлановского и Академика Байкова Хендай поддомкратил маршрутку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Савушкина и Туристской улицы столкнулись автомобили Peugeot, Hyundai Solaris и автобус. К месту происшествия прибыли реанимация и спасатели.