Теперь официально: третьей части «Дэдпула» быть

Киностудия уже приступила к работе над продолжением фильма.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем рассказал актер Райан Рейнольдс в эфире ток-шоу «В прямом эфире с Келли Райаном». Он отметил, что многих поклонников интересует, стоит ли ждать третью часть «Дэдпула». Звезда фильма заверил, что да, ведь работа над фильмом уже кипит вовсю.

Над «Дэдпулом» работают те же люди, что трудились над первыми двумя частями.

«Мы теперь в Marvel, что вроде как высшая лига. Безумие. Так что да, мы над ним работаем»,

— поделился актер хорошей новостью.

До сих пор непонятно, когда блокбастер выйдет на экраны. Пока что студия Marvel никак не комментирует слухи о третьей части.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авторы Дэдпула нарисуют комикс про супергероя из России. Далибор Талайич предложил издательству нарисовать комикс про Игоря Грома. У него уже есть готовая обложка, однако он выразил желание нарисовать целый выпуск, поскольку персонаж ему очень понравился.