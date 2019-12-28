Самолет из Москвы прилетел в Петербург с опозданием в два часа

Пассажирский самолет A321 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы в Петербург, задержался на два часа.

Согласно данным онлайн-табло «Пулково», рейс SU 046 должен был доставить пассажиро в Петербурге еще к 01:25, однако вылет был задержан. Изначально ожидалось, что воздушное судно приземлится в петербургском аэропорту «Пулково» не раньше 03:40.

В результате самолет отправился в путь лишь в 02:33 и прибыл в место назначения в 03:34. Причины задержки самолета не приводятся.

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