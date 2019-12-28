Самолет из Москвы прилетел в Петербург с опозданием в два часа

Самолет из Москвы прилетел в Петербург с опозданием в два часа
Пулково. Фото: Baltphoto

Пассажирский самолет A321 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы в Петербург, задержался на два часа.

Согласно данным онлайн-табло «Пулково», рейс SU 046 должен был доставить пассажиро в Петербурге еще к 01:25, однако вылет был задержан. Изначально ожидалось, что воздушное судно приземлится в петербургском аэропорту «Пулково» не раньше 03:40.

В результате самолет отправился в путь лишь в 02:33 и прибыл в место назначения в 03:34. Причины задержки самолета не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет президента Киргизии сломался. Он улетел из Петербурга на рейсовом.

задержка рейса новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волховском районе полыхал частный дом
Актер из «Игры Престолов» скончался на 31-м году жизни
Элтона Джона наградили почетным орденом Британии
На Гавайях найдены тела шести погибших при крушении вертолета
Меладзе раскритиковал Шнурова за выбор песни на шоу «Голос»
Банкоматы Сбербанка обзавелись функцией возврата забытых денег
Ученые рассказали о физической активности для профилактики рака
На Ямале произошел пожар на буровой установке «НоватЭка»: погибли двое